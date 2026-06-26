阪神電鉄によりますと鳴尾・武庫川女子大前駅で発生した人身事故の影響と、大雨の影響で午前１０時３０分現在、一部区間で列車の運転を見合わせているということです。 阪神本線尼崎～甲子園間 阪神なんば線西九条～大阪難波間 阪急線や大阪メトロなどで振り替え輸送を行っているということです。