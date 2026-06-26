チュニジアに勝利し決勝トーナメント進出を決め、喜ぶファンダイク（4）らオランダイレブン＝カンザスシティー（ロイター＝共同）ボールを支配したオランダが多彩な攻撃で3点を挙げた。前半は3分に右サイドを攻め込み、オウンゴールで先制。7分にはFKからファンダイクが折り返し、ブロビーが右足で押し込んだ。1点差に迫られた後半17分は左CKからファンヘッケが頭で決めた。チュニジアは序盤に決定機をつくっただけに、早い時