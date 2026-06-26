政府は26日、茂木正官房長官秘書官を30日付で交代させる人事を発表した。茂木氏は、経済産業省での勤務当時に宿泊先のホテルに知人女性と2人で宿泊するなど不適切な出張を繰り返していた疑惑が一部で報じられていた。茂木氏の交代理由について、木原官房長官は「個別の人事の理由をお答えすることは今までもしていない。今回も差し控えさせていただく」と述べるにとどめた。報じられた茂木氏の疑惑に関する経産省の調査について、