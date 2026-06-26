京都府南丹市園部町に住む小学生の安達結希さん（享年11歳）を殺害し、遺体を遺棄したとして養父の安達優季被告（37）が起訴された事件。結希さんが行方不明となった日から約3カ月、事件が起きた現場ではある“計画”も進んでいるという情報が――。「結希さんは3月23日から行方不明となり、ちょうど3週間後の4月13日に南丹市内の山林にて遺体で発見されました。警察は遺体遺棄の疑いで4月16日未明に養父の安達被告を逮捕し、5月6