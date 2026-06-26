昨年12月15日、東京・赤坂の高級個室サウナ店「SAUNATIGER」で火災が発生し、個室に閉じ込められた利用客の30代夫婦が亡くなった痛ましい事故。発生から半年が経過したが、捜査の進展は聞こえてこない。「亡くなったのは、美容サロンを営んでいた松田政也さん（当時36）、妻でネイリストの陽子さん（当時37）。個室で倒れているのが発見された際、ドアノブが内、外側が共に外れて床に落ちている状態で、ドアガラスには叩いたような