6月中旬、東京都内の飲食店に颯爽と現れたのは吉高由里子（37）。黒のインナーにジャケットを羽織り、首元にはハイブランドのものとみられる大きなチェーンが特徴的なネックレスが輝いている。ファーストサマーウイカ（36）、お笑いコンビ・はんにゃの金田哲（40）、カラテカの矢部太郎（48）らも次々に店へと入っていく。この日行われていたのは、’24年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の“同窓会”だった。「『光る君へ』の撮影終了