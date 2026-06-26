6月24日に放送された『5時に夢中！』（TOKYO MX）に、元KAT-TUNの中丸雄一（42）が出演。SNS上でたびたび話題になる“サッカー観戦投稿”について指摘した。番組ではSNSに恋人との写真を投稿したい若者たちについて特集。MCの垣花正（54）から「SNSで載せていたらイヤだなという写真はあります？」と聞かれた中丸は、「最近目に入るのはサッカー観戦をした様子の写真とかです」と回答した。続けて中丸は、「基本的にはいいんですよ