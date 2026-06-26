実業家の“青汁王子”こと三崎優太氏（37）と、連続起業家の溝口勇児氏（41）による対立が泥沼化している。両者はこれまでYouTube番組『REAL VALUE』などで共演し、親しい関係として知られていた。しかし、高市早苗氏（64）の名前を冠した暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる一連の騒動をきっかけに関係が悪化。番組内で「SANAE TOKEN」の宣伝に協力していた三崎氏は、24日に自身のYouTubeチャンネルで溝口氏に対し