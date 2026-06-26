会社員や公務員に扶養される配偶者は年金制度上「第3号被保険者（以下、第3号）」とされ、年金保険料を払わなくても老後に基礎年金を受け取れます。この制度は専業主婦の利用が多いことから“主婦年金”などと揶揄され、廃止が取り沙汰されることも。ですが、興味深い統計データが出てきました。第3号の総数は1995年度の約1千220万人がピーク。うち女性は約1千216万人でした。その後、共働き世帯の増加などにより大幅に減少して、2