【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】サッカーW杯「ハイドレーションブレーク」のCMに賛否 スポーツ中継とCMのルールは競技によって決まってますか？これ、結構テレビ業界内部的には抵抗感が強い話なんじゃないかなと思うんですけど、私は基本的にはテレビ業界には外部の考え方をもっと入れた方がいいと思いますので、方向性的には歓迎するべき動きだと思っています。というのもやはりテレビ業界は閉鎖的で