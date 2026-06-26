サッカー北中米W杯で放送を中継する日本テレビのスペシャルナビゲーターとして、現地リポートを担当している女優の井桁弘恵（29）に賛否の声が上がっている。【もっと読む】本田圭佑「イケイケドンドン！」でサッカーＷ杯盛り上げ 期待される「流行語大賞」受賞21日（日本時間）に行われた日本対チュニジア戦の後は、現地でのオフショットを自身のインスタグラムに公開。興奮冷めやらぬ様子で、以下の文言が添えられていた。《