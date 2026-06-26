元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月21日、都内で、フォトブック『アカリノアルヒ』（G−STYLE）の発売イベントを開催。記者たちの質問に笑顔で答えた。【写真】2026年グラビア最注目はこの6人！ 華やかな美女たちに刮目せよ──今回の撮影はニュージーランドですね。「撮影場所の候補はニュージーランドとフランス・パリがあったんですよ。両方とも素敵な国なので、どうしても選べなくて、悩んだんですけど、アミダく