【経済ニュースの核心】片山・ベッセント会談で飛び交う臆測…迫る39年半ぶり円安でスピード利上げはあるか？定時株主総会招集の通知が次々と届く。相変わらず平日の午前開催が多く、土日以外休みのない勤労者の参加は困難だろう。しかも、開催日時が数社重なったり、開催場所が遠く出席は難しいケースもある。そんな総会シーズンの今月16日、日銀は政策金利の0.75％程度から1.0％程度への引き上げを決め、17日から適用した。