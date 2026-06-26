「高額療養費制度があるのだから、民間の医療保険は必要ない」やりたい放題の維新が高齢者イジメにも邁進…画策するのは医療費負担「死ぬまで3割」の世界そんな話を耳にすることがあります。筆者は普段、病院の窓口業務を担当しています。ときどき「高額療養費制度を使っているのになぜこんなに高額なのか」というご質問を受けることがあります。そこでこの記事では「高額療養費制度」の仕組みと、民間の医療保険を組み合わせる