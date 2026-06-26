「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」が『PEANUTS（ピーナッツ）』とのコラボレーション第2弾を展開。「スヌーピー」と仲間たちをインスパイアした、ひんやりスイーツとして夏にぴったりなクレープやスムージー、ジェラートなどが提供されます。また、日常使いにぴったりな、『PEANUTS』の仲間たちがおうちでくつろぐ姿を描いたトートバッグ3種もラインナップ☆ ジェラート ピケ カフェ「スヌーピー」PEANUTS mee