台風や梅雨前線の影響で、高知県内は大気の状態が非常に不安定になっています。気象台は、26日の夜のはじめ頃から27日の明け方にかけて、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風7号は、26日午前9時には沖縄県・久米島の北約120キロにあって1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メー