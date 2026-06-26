マリモクラフトが品川駅にて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のポップアップストアを開催。劇場公開に合わせて『トイ・ストーリー5』のトートバッグやエコバッグ、マグカップに3連アクリルキーホルダーなどのグッズが展開されます！ マリモクラフト 品川駅 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』ポップアップストア 開催期間：2026年7月1日(水)〜7月16日(木)営業時間：10:00〜21:00