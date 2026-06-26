ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念して、東京メトロにてスタンプラリーを開催。東京メトロに乗って『トイ・ストーリー５』の仲間たちのスタンプを集めると、先着でオリジナルステッカーがもらえます！ ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー 実施期間：2026年7月3日（金）〜8月16日（日）参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費は