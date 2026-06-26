◇W杯北中米大会1次リーグF組日本1−1スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。スタメン出場したMF中村敬斗（25＝Sランス）は後半30分までプレーした。スウェーデンと1−1で引き分けて決勝T進出を決め、「こちらにもチャンス