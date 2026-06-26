モデルの益若つばさ（40）が26日、自身のインスタグラムを更新し、愛息とのサッカーW杯観戦ショットを披露した。「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！すごいーー！！大健闘！！朝から最後までドキドキしました」と書き出し、「次回のブラジル戦も深夜だけど観なければ！！」とつづった。「サッカー好きの息子が『今年のW杯はみんなでユニフォーム着て応援したい！』との要望で、みんなでお揃いしたよ。うにちゃんも応援