『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月26日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ペットボトルは袋に入れて、ちゃんと結んでいただけると助かります」 「風で飛ばされて道路に散らばると回収できなくなる」と呼びかけ【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「ペットボトルは袋に入れて、ちゃんと結んでいただけると助かります。」と