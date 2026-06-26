上田綺世ここにあり。その存在を見せつけたのがチュニジア戦だった。まずは、日本が1-0とリードした31分。板倉滉からの縦パスを受けた上田が、相手ディフェンスラインの動きを見極めながら冷静にタイミングを測り、ペナルティエリアの右外から強烈なシュートをゴール左隅に突き刺した。ゴール後上田は両手を顔の前で合わせ、何かに祈るような仕草で静かに喜びを噛み締めた。【写真】「可愛すぎる」「素敵な2ショット」上田綺世の