歌手のアグネス・チャンが25日、自身のアメブロを更新。東京・練馬文化センター大ホールで開催された『日本歌手協会 夏まつり 唄まつり 2026』での新しい衣装姿を披露した。【映像】アグネス、100歳で亡くなった母との親子ショット「今日の歌衣装は新しい衣装です」と切り出したアグネスは、ブルーのデコルテあらわなドレス姿や自撮りショットを公開。「肩が出てる大胆？なデザインです」と紹介し、「いかがですか？」とファン