◇W杯北中米大会1次リーグF組日本1−1スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。DF伊藤洋輝（Bミュンヘン）は「ボール保持しているときのリ