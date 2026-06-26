◆米男子プロゴルフツアートラベラーズ選手権第１日（２５日、コネティカット州ＴＰＣリバーハイランズ＝６８４４ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６７で回り、首位と４打差の２０位につけた。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、２ボギーの６８で３２位。６３をマークしたエリック・コール（米国）が首位に立ち、１打差の２位にスコ