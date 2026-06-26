5月、大阪市内の路上で男性を斧で殴って殺害しようとしたとして、暴力団幹部の男ら4人が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは指定暴力団・住吉会系「幸平一家」傘下組織の幹部・大熊康徳容疑者（48）ら4人です。 警察によりますと大熊容疑者らは5月、福島区の路上で30代の男性の顔を斧で殴り殺害しようとした疑いが持たれています。 男性は当時、運転手として雇われていて男女2人を乗せて運転していましたが、車か