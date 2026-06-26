「俺の女とホテルに入った」と16歳の少女と一緒にいた男性に言って現金を脅し取ったとして男3人が逮捕されました。【映像】男性を脅して署名させた示談書齋藤蓮容疑者（22）ら3人は去年、東京・豊島区のホテルから出てきた30代の男性に因縁をつけ現金27万円を脅し取ったなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、当時16歳の少女はSNSで知り合った男性をホテルに誘いました。その後、2人がホテルから出てきたところ