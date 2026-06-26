アメリカの大型商業施設で火災が発生し、全焼しました。【映像】大規模火災が発生した大型商業施設（消火活動の様子も）アメリカペンシルベニア州で24日午後8時45分ごろ古い家具工場を改築して作られた大型商業施設で大規模な火災が発生しました。火の勢いが強く駆け付けた消防隊員は一時、現場から避難しなければならないほどで、炎は数キロ離れた場所からも確認できたということです。火は近くの住宅7軒にも燃え広がり、