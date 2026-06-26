オランダとベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下はきょう帰国されます。【映像】公式訪問中の天皇皇后両陛下両陛下の24年ぶりとなる2カ国訪問は長年育んできた王室との親交をさらに深める旅となりました。オランダではワールドカップの試合をアレキサンダー国王夫妻と観戦され、国王の自撮りによるツーショットも公開されました。また、オランダでの晩餐会で陛下は、第二次世界大戦の際に日本とオランダが戦火を交えた歴