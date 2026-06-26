中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は26日に党首会談し、合流に関する協議体を設置することで合意した。協議体の設置は、19日に中道の小川代表が立憲、公明それぞれに呼びかけたもの。ただ、3党の合流を巡っては、中道と公明が早期の実現を目指す一方、立憲は、協議について「合流ありきではない」としていて、先行きは不透明な状況だ。