JR西日本岡山支社 JR西日本が26日午前9時50分、大雨の影響による運転状況を発表しました。 岡山県関係では、因美線の智頭駅(鳥取県）～津山駅、姫新線の上月駅(兵庫県)～新見駅、伯備線の豪渓駅～新見駅、芸備線の新見駅～備後落合駅(広島県）で、始発から運転を見合わせています。