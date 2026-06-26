読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。同じ職場で働く夫と、可愛がっていた後輩の不倫が発覚。きっかけは何気なく見たSNSの投稿でした。突然の裏切りに傷つきながらも、主人公は感情に流されることなく証拠を集め、2人と向きあう決意を固めます。SNSで見つけた違和感と夫への疑念私と夫は同じ職場で働いていました。結婚して数年が経ち、夫婦関係は順調だと思っていたのです。ところがある日、職場で可愛がっていた後輩のSNS