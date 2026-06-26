日本―スウェーデン後半、スウェーデンに追い付かれ集まる日本代表＝ダラス（共同）日本は前田のゴールで先制したものの、追い付かれて引き分けた。互いに失点を避ける意識が強かった前半は無得点で折り返し、試合は後半に動いた。同11分に連係で中央を崩して堂安のパスを受けた前田が右足で決めた。だが、同17分にはミドルシュートを防げずに失点。勝ち越し点は奪えなかった。スウェーデンは失点後に攻勢を強め、エランガが