森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節でスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。日本は１勝２分、勝点５でフィニッシュ。最終節でチュニジアに３−１で快勝し、勝点を７に伸ばしたオランダに次いでF組２位通過となった。決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）では、C組１位のブラジルと相まみえる。この戦いを受