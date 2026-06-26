◇ア・リーグアストロズ2−1タイガース（2026年6月24日デトロイト）アストロズの今井達也投手が、25日（日本時間26日）、敵地でのタイガース戦に先発。6回96球を投げ、2安打無失点、10奪三振と好投し5勝目を挙げ、チームの3連勝に貢献した。試合後、今井は「本当に監督はじめ投手コーチなど、常にサポートしてくださっている方々が、本当にやりやすい環境を整えてくれているので、こっちに来てから今の感覚というか、日