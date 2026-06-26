◇米男子ゴルフツアートラベラーズ選手権第1日（2026年6月25日米コネチカット州TPCリバーハイランズ＝6844ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの3アンダー67で回り、首位と4打差の20位で発進した。久常涼（23＝SBSホールディングス）は2アンダー68で回り、32位で滑り出した。エリック・コール（38＝米国）が7アンダー63で単独首位に立った。