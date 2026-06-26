熊本地方気象台は、次の市町村に出されていたレベル４土砂災害危険警報をレベル２土砂災害注意報に引き下げたと発表しました。（午前10時24分現在） [大津町]危険警報から注意報・レベル４土砂災害危険警報 → レベル２土砂災害注意報 [南小国町]危険警報から注意報・レベル４土砂災害危険警報 → レベル２土砂災害注意報 [産山村]危険警報から注意報・レベル４土砂災害危険警報 → レベル２土砂災害注意報 [南阿蘇村]危険警報