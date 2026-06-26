■FIFAワールドカップ2026グループF日本 1−1 スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）を1−1で引き分け、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。前半をスコアレスで折り返した日本は後半11分、前田大然（28）のゴールで先制に成功。しかし19分、スウェーデンに