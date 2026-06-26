日本維新の会は26日、外国人政策について平口洋法相に提言した。自民党との連立合意書にも盛り込まれた、外国人の受け入れ数を制限する「量的マネジメント」に関し「2026年度中に基本方針を示すべきだ」と主張。本人だけでなく「帯同家族を含めた受け入れ実態の的確な把握」も促した。「留学」や、専門知識を生かした職業向けの「技術・人文知識・国際業務」（技人国）などの在留資格を挙げ、制限検討が不可欠だとした。また