平口洋法相は26日の参院議院運営委員会理事会に出席し、19日の本会議で答弁中に携帯電話を操作した行為を認め、謝罪した。「携帯電話を持ち込み鳴らした。議事進行に影響を及ぼしかねず、誠に申し訳ない」と述べた。理事会後、野党筆頭理事の石橋通宏氏（立憲民主党）が記者団に明らかにした。19日の本会議では、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が審議入り。与野党の質疑を受け、高市早苗首相と平口氏が答弁に臨ん