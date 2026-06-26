ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のベーシスト・Ｊが２６日に自身のＳＮＳを更新。北中米Ｗ杯１次リーグでスウェーデンと戦った日本代表を応援する様子を投稿した。試合前、自身のＸで「今日もいくぞ日本！！」と炎とサッカーボール、日の丸にガッツポーズの絵文字を投稿。「後半もいくぞ日本！！」とエールを送り、ゴールには歓喜の絵文字。試合終了後には「いいぞ日本！！決勝トーナメント進出」と喜びをつづった。この投