◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝ち点５とし、Ｆ組２位で決勝トーナメントに進出した。日本時間３０日の１回戦では、Ｃ組１位のサッカー王国・ブラジルと激突する。Ｘでは「ブラジル」「サッカー」「スウェーデン」「引き分け」「ザイオン」がトレンドランキング１〜５位となり、３０位までが全て日本戦に関わるキーワー