【モデルプレス＝2026/06/26】女優の篠田麻里子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳元AKB「イメージ変わります」透明肌際立つヘアカラー◆篠田麻里子、肌が綺麗に見えるブラウンカラー篠田は「エリさんに肌が綺麗に見える色でカラーお願いしました」とつづり、ストーリーズを投稿。ナチュラルブラウンから、少し赤みがかかったダークブラウンカラーにイメー