コンピュータもひらめくことができる？ コンピュータが「ひらめく」とは？ ２０００年にノーベル物理学賞を受賞したのは、アメリカの電子技術者のジャック・キルビー（１９２３～２００５年）でした。 １９５８年、それまでさまざまな電子デバイスをつなぐことでつくっていた電子回路を、１つのシリコン基板上につくってしまう「集積回路」のアイデアを思いつき、実際に製作・量産することに