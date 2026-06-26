「夫の暴力から逃げたい」「養育費はどれくらいもらえるか」「セクハラ被害を受けている」女性が抱えるさまざまな悩みについて無料で相談できる「女性の権利ホットライン」が、6月29日に実施される。主催は第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本弁護士連合会。女性を取り巻く問題は多様化する一方、「どこに相談したらよいかわからない」「弁護士に相談するほどの問題なのか判断できない」と、一人で悩みを抱え込んでしまう人