東京金買い戻し、前日に7カ月ぶり安値つける 東京時間10:26現在 東京金先物JUN 27月限（TOCOM） 1グラム＝21346.00（+275.00+1.31%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4040.00（-7.60-0.19%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金は買い戻し優勢、前日に約7カ月ぶり安値をつけた。NY金は軟調、米年内利上げ観測が重荷。