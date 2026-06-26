先制点をあげた前田大然 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月26日 FIFAワールドカップ2026 グループF第3節 日本 1-1 スウェーデン＞ サッカー日本代表（FIFAランキング17位）は26日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第3節でスウェーデン代表（同36位）と対戦し、1-1で引き分けた。 【試合速報】グループF 日本 vs スウェーデン｜FIFAワールドカップ