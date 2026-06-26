東京・新宿区の質店に侵入し金品を奪おうとしたとして、実行役や指示役の男らが逮捕された事件で、新たにリクルーターとみられる男が逮捕されました。警視庁によりますと、三浦勇輝容疑者は今年3月、仲間と共謀して新宿区歌舞伎町の質店に侵入し、店員の男性を「金を出せ」などと脅して、金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では、指示役などあわせて7人が逮捕されていて、三浦容疑者は実行役を集める“リクルーター