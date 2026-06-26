サッカーのW杯北中米大会1次リーグF組第3戦で日本はスウェーデンに引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。東京・渋谷のスクランブル交差点では、試合中から多くの警察官が配置され、青信号になると黄色いテープで車道と歩道を区切り、厳格な交通整理が行われた。平日の午前中ということもあり人通りが少なかった交差点だが、午前10時ごろ、試合が終了すると日本サポーターが続々と集結。センター街から駆け