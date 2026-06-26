「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）日本はスウェーデンと引き分け、１次リーグ・１勝２分け、勝ち点５を得て２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。ダラスの観客席には、前半に緊急投入されたＤＦ谷口彰悟の妻で、女優・泉里香（３７）の姿があった。髪を後方で束ね、透明感のナチュラルメークの美形がスタンドで